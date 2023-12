Was nun, Pacific Millennium Packagingration?

Der Aktienkurs von Pacific Millennium Packaging hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche eine Outperformance von +12,4 Prozent bedeutet, da diese im Durchschnitt um -7,18 Prozent gefallen sind. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -7,18 Prozent, wobei Pacific Millennium Packaging 12,4 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pacific Millennium Packaging mit einem Wert von 101,96 deutlich teurer als das Branchenmittel von 51,33 und daher überbewertet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den Titel.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Pacific Millennium Packaging mit 6,31 HKD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -0,16 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Pacific Millennium Packaging. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Pacific Millennium Packaging wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.