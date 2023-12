Was nun, Oriental Energy?

Der Aktienkurs von Oriental Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,2 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt nur um 0,97 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,23 Prozent für Oriental Energy in diesem Branchenvergleich. Der "Energie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0,97 Prozent, wobei Oriental Energy 26,23 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, schüttet Oriental Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Der Unterschied beträgt 4,43 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,43 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oriental Energy mit einem Wert von 32582,6 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 0. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Oriental Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 34) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 42,3) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Oriental Energy-Aktie in den Bereichen Aktienkurs, Dividende, fundamentale Kriterien und RSI ein "Gut"-, "Schlecht"-, "Neutral"- und wieder "Neutral"-Rating erhält.