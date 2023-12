Was nun, Oi Wah Pawnshop Credit?

Die Dividendenrendite für die Oi Wah Pawnshop Credit-Aktie beträgt 7,46 Prozent, was 1,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Oi Wah Pawnshop Credit. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, weshalb die Gesamtbewertung für dieses Kriterium ebenfalls "Neutral" ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, liegt die Rendite von Oi Wah Pawnshop Credit mit 4,38 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Die Verbraucherfinanzierungsbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,06 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Oi Wah Pawnshop Credit mit 12,44 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Oi Wah Pawnshop Credit-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,25 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,248 HKD liegt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oi Wah Pawnshop Credit daher auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.