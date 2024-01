Was nun, Odd Burger?

Die Odd Burger-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,19 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,2 CAD, was einem Unterschied von +5,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,17 CAD) schneidet die Aktie gut ab, da der letzte Schlusskurs um +17,65 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Odd Burger-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Odd Burger liegt bei 8,33, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,59 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment rund um die Odd Burger-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion überwiegend negativ, mit positiven Themen an drei Tagen und negativen Themen an fünf Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch ein Anstieg an positiven Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Odd Burger-Aktie über einen längeren Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung verzeichnet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Odd Burger in diesem Punkt.

Insgesamt erhält Odd Burger auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung, während das Sentiment und der Buzz für eine "Neutral"-Einstufung sprechen.