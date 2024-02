Was nun, Nutryfarm?

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Nutryfarm nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent für die Branche "Persönliche Produkte". Aus diesem Grund wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nutryfarm bei 0,09 SGD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,085 SGD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -5,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,09 SGD, wodurch die Aktie auch aus dieser Sicht mit einem Abstand von -5,56 Prozent als "Schlecht" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nutryfarm liegt bei einem Niveau von 50 und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und deutet daher auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nutryfarm aktuell 7,82, was 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 5 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält Nutryfarm in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.