Was nun, NovelStem?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Für Novelstem wird der 7-Tage-RSI auf 50 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Novelstem auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien über Novelstem zeigen mehrheitlich positive Meinungen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Novelstem-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,18 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,06 USD liegt, was zu einer Abweichung von -66,67 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.