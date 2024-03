Was nun, Nokia?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Nokia in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhielt daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über Nokia deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Dies führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Grundlage dieses Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nokia neutral diskutiert, jedoch wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen von Anlegern bevorzugt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Nokia-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -24,7 Prozent erzielt, was 4,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -24,19 Prozent, und Nokia liegt 0,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Nokia-Aktie neutral eingestuft wird, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7 beträgt 36,11 und der RSI25 beträgt 62,79, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.