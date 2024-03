Was nun, Noble Romans?

Die Noble Roman's Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 beträgt 0,28 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,3 USD) um +7,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,3 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich damit für Noble Roman's das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Noble Roman's in diesem Punkt daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Noble Roman's-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Noble Roman's.

Die Dividendenrendite von Noble Roman's beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 2,79 % als "Schlecht" eingestuft wird. Die Differenz von 2,79 Prozentpunkten führt zu dieser Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Noble Roman's-Aktie positive und neutrale Signale aufweist, während der RSI und die Dividendenrendite auf negative Entwicklungen hinweisen. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.