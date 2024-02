Was nun, Noble Rock Acquisition?

Weitere Suchergebnisse zu "Noble Rock Acquisition Corp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI7 für Northern Revival Acquisition liegt bei 37,5 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt ähnliche Werte (33,33), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in letzter Zeit keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Aktie von Northern Revival Acquisition aus charttechnischer Sicht insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um +2,51 Prozent ab, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nahe dem aktuellen Kurs liegt und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.