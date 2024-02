Was nun, NetScout?

Der Aktienkurs von Netscout hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,88 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Sektor-Durchschnitt von 575,51 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -0,95 Prozent, und Netscout liegt derzeit 31,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Netscout-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,78 USD. Der letzte Schlusskurs von 22,26 USD weicht somit um -13,65 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 21,73 USD, und der letzte Schlusskurs liegt hierbei nur um +2,44 Prozent höher. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Netscout festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür als "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, und in den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Netscout veröffentlicht. Zudem konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen insbesondere auf positive Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.