Was nun, Neste?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Neste. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Neste in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,98 Prozent erzielt. Dies entspricht dem Durchschnittsverlust der Branche, was auf eine Neutralstellung im Branchenvergleich hinweist. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine ähnliche Rendite von -22,98 Prozent, und Neste lag 0 Prozent darunter. Auf dieser Grundlage erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien hat Neste ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,34, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Daten erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zu den weichen Faktoren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität der Aktie von Neste eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.