Was nun, Natural Health Trends?

Die Aktie von Natural Health Trends wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 140,25, was 197 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte" von 47,18. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine Einstufung als "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") lag die Rendite der Natural Health Trends-Aktie im vergangenen Jahr bei 60,73 Prozent, was 93,85 Prozent unter dem Durchschnitt von 154,59 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt 674,99 Prozent, wobei Natural Health Trends aktuell 614,26 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Natural Health Trends eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Natural Health Trends-Aktie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Natural Health Trends-Aktie.