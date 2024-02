Was nun, Mutares?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mutares &. Das bedeutet, dass es keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Mutares & daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Mutares & mit 6,33 Prozent momentan einen etwas höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,53 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Mutares &-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Entwicklung der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 62,3 Punkten, was bedeutet, dass die Mutares &-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Beim RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis basiert, liegt der Wert bei 45,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mutares & in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mutares &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,86 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,15 EUR liegt, was einem Unterschied von +26,17 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 34,96 EUR, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (+0,54 Prozent) und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Mutares &-Aktie für die technische Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

