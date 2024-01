Was nun, Mobilityone?

Die Mobilityone-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,12 % in der Software-Branche. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gefunden, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Mobilityone-Aktie wird anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,56, was bedeutet, dass Mobilityone als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Mobilityone-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,93 %, während ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt um -8,67 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,6 % im Branchenvergleich. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 33,87 % über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.