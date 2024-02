Was nun, Mitanikisan?

Die Aktie von Mitani Sekisan wurde anhand verschiedener Kriterien bewertet, um eine fundierte Einschätzung abzugeben. Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren zu Mitani Sekisan war neutral, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Mitani Sekisan-Aktie einen Wert von 36,78 für den RSI7 und 47,69 für den RSI25, was jeweils zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 4788,4 JPY verläuft, was eine positive Einschätzung zur Folge hat. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5480 JPY, was einem Abstand von +14,44 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage gibt es ein positives Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.