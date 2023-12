Was nun, Midland IC&I?

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Legend Upstar-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 44 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 7-Tage-RSI im Vergleich zum 25-Tage-RSI (59,57) zeigt, dass die Aktie nicht überkauft oder -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Legend Upstar-Aktie auf Basis des RSI.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Legend Upstar-Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Legend Upstar-Aktie aufgrund des Sentiments und Buzz im Netz.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Legend Upstar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,094 HKD) weicht somit um -21,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,1 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Legend Upstar-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und auch die Themen rund um Legend Upstar in den vergangenen Tagen vor allem neutral waren. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Legend Upstar-Aktie auf Basis der verschiedenen Faktoren.