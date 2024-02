Was nun, Medtronic?

In den letzten vier Wochen konnte bei Medtronic eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beobachtet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Medtronic im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,4 Prozent erzielt, was 17,92 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Medtronic eingestellt waren. Es gab sechs positive und sieben negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Auf dieser Basis erhält Medtronic eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Medtronic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 82,05 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 83,68 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Medtronic-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.