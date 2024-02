Was nun, Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario SPA?

Weitere Suchergebnisse zu "Mediobanca":

Die Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,38 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 11,51 EUR, was einem Unterschied von +1,14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 11,48 EUR liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,26 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa investieren, können eine Dividendenrendite von 6,33 % erzielen, was einem Mehrertrag von 6,33 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,94 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von 47,25 Prozent, was eine Outperformance von +47,25 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich zur Durchschnittsperformance ähnlicher Aktien als auch zum Gesamtsektor "Finanzen" liegt die Mediobanca Banca Di Credito Finanziario Spa-Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.