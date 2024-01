Was nun, Marston's?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich auch nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Marston's-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Marston's-Aktie mit einem Wert von 2,31 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig erscheint, und sie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt jedoch, dass die Marston's-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,62 Prozent erzielt hat, was deutlich unter dem Durchschnitt anderer Aktien im gleichen Sektor liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt hingegen, dass der Schlusskurs der Marston's-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 31,62 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 34,9 GBP lag. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie kurzfristig mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Marston's-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.