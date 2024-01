Was nun, Maiden Holdings- 6.70% Prf Perpetual Usd 25 -r D?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Maiden ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 9,12 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche, der bei 39,33 liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung um 77 Prozent. Aufgrund dieser Kennzahl wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Maiden in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs stuft Maiden derzeit ebenfalls als "Neutral" ein. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,96 USD, wobei der Kurs der Aktie (2 USD) um +2,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 1,96 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird daher auch in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating vergeben.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche, der eine Dividende von 3,92 % aufweist, schneidet Maiden mit einer Dividende von 0 % schlechter ab. Die Differenz von 3,92 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Ausschüttung.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht" für Maiden aufgrund der verschiedenen Analysen.