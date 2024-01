Was nun, Madison Holdings?

Die Analysten von Madison haben die Aktienkurse des Unternehmens auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral ist. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen zu Madison diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,25 HKD für den Schlusskurs der Madison-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,155 HKD, was einem Unterschied von -38 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Betrachtet man jedoch den 50-Tages-Durchschnitt, ergibt sich eine "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass Madison überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 48,2, was bedeutet, dass Madison weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Madison-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Kommunikation im Netz über Madison zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.