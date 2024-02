Was nun, Macy's?

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Macy's Aktie: Bewertung anhand von Sentiment, technischer Analyse, Analysteneinschätzung und Anlegerstimmung

Das Sentiment und der Buzz rund um die Macy's Aktie wurden in einem längeren Zeitraum analysiert, um die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung zu bewerten. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Wert hin. Insgesamt ergibt sich für Macy's damit die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Macy's Aktie am letzten Handelstag bei 19,6 USD lag, was einem Unterschied von +29,2 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Macy's also eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung der Macy's Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen von Research-Analysten vergeben wurden, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 23,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,43 Prozent ergibt und somit eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Macy's in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält die Macy's Aktie damit eine positive Bewertung anhand von Sentiment, technischer Analyse, Analysteneinschätzung und Anlegerstimmung.