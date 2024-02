Was nun, Macy's?

Macy's Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -6,72 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Macy's eine Outperformance von +1,39 Prozent aufweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,61 Prozent im letzten Jahr, und Macy's lag 0,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Macy's liegt der RSI7 aktuell bei 42,04 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 65,02 und zeigt auch keine überkaufte oder überverkaufte Situation an. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im letzten Monat eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Macy's-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,06 USD, was einer Abweichung von +22,44 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch eine Abweichung von nur +1,21 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Macy's-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.