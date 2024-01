Was nun, MYP?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht es, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Für die Myp-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 20, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (30) bestätigt ebenfalls eine Überverkauftheit, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für Myp nach RSI-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Myp in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Diskussionsstärke gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,04 SGD für den Schlusskurs der Myp-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,042 SGD (+5 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 SGD zeigt einen ähnlichen Trend, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Myp-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Myp gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Myp auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.