Was nun, MIPS AB?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit, um festzustellen, ob es derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Mips-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 32,88 Punkten, was bedeutet, dass die Mips-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der bei 42,88 liegt, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mips-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich für Mips eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Aufgrund dieser Bewertungsfaktoren wird das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Mips in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 398,89 SEK für den Schlusskurs der Mips-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 345,9 SEK, was einem Unterschied von -13,28 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 328,72 SEK liegt, zeigt hingegen einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mips-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.