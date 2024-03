Was nun, MAG Silver?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Anlegerstimmung gegenüber Mag Silver war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den Social Media hervorgeht. Es gab insgesamt sechs positive und fünf negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mag Silver eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Mag Silver von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Mag Silver führt bei einem Niveau von 46,24 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,03 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Mag Silver derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 14,08 CAD, während der Kurs der Aktie bei 12,53 CAD um -11,01 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,16 CAD, was einer Abweichung von +3,04 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Mag Silver-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

