Was nun, Luoyang Longhua Heat Transfer?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen Longhua Luoyang gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Longhua Luoyang bei 7,05 CNH liegt, was einer Entfernung von -8,56 Prozent vom GD200 (7,71 CNH) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 7,16 CNH auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal mit einem Abstand von -1,54 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs der Longhua Luoyang-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI. Der RSI der Longhua Luoyang liegt bei 23,73, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt bei 57,32 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Longhua Luoyang derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Maschinenbereich. Der Unterschied beträgt 1,1 Prozentpunkte (0,4 % gegenüber 1,5 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.