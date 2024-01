Was nun, Lumi Gruppen AS?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Lumi N-Aktie wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen auf 27,27 festgelegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für die Lumi N-Aktie. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen, dass die Aktie weder viel noch wenig Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -6,64 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage auf ähnlichem Niveau wie der aktuelle Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lumi N-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen zwei Wochen zeigten sich weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Lumi N-Aktie eine neutrale Bewertung basierend auf verschiedenen Analyseinstrumenten und der Anleger-Stimmung.