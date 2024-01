Was nun, Lumen Technologies?

Die Lumen-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 1,8 USD, während der Aktienkurs bei 1,7 USD liegt, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht. Bei Betrachtung der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 1,48 USD, was einer Abweichung von +15,65 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Lumen verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wurde der RSI7 mit 65,63 Punkten bewertet, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,39 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lumen-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben insgesamt eine "Gut"-, zwei "Neutral"- und eine "Schlecht"-Einstufung. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Für die Aktie wird ein Kursziel von 4,25 USD prognostiziert, was einer erwarteten Kursentwicklung von 150 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie der Lumen daher von Analysten als "Gut" eingestuft.