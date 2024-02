Was nun, Litalico?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Litalico über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Litalico in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Neutral".

Aus technischer Sicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Litalico mittlerweile auf 2168,43 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2092 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2027 JPY, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Litalico führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da er bei einem Niveau von 79,19 liegt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 44,47 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Litalico wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Litalico auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.