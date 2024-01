Was nun, Lily?

Die Diskussionen über die Aktie von Lily in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung und Einschätzungen der Anleger in den letzten Wochen überwiegend positiv sind. Auch die Themen, die in Bezug auf das Unternehmen angesprochen werden, sind größtenteils positiv. Aufgrund dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Lily in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Lily beträgt 37, während vergleichbare Unternehmen in der Chemiebranche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Aktie von Lily aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist, und die Redaktion stuft sie daher als "Neutral" ein.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche hat Lily in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,5 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass sie im Branchenvergleich um -11,88 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Auch im Vergleich zum gesamten Sektor "Materialien" lag die Rendite von Lily 11,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Underperformance erhält die Aktie von Lily ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lily als Neutral-Titel einzustufen ist. Sowohl der RSI7 für sieben Tage (31,51) als auch der RSI25 für 25 Tage (59,62) deuten auf eine neutrale Empfehlung hin. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.