Was nun, Li-FT Power?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Li-ft Power diskutiert, überwiegend mit positiven Meinungen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Li-ft Power beschäftigt. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In technischer Hinsicht ist die Li-ft Power-Aktie derzeit +1,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral" ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -20,51 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Somit erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für die Li-ft Power liegt derzeit bei 9,92, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 50 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".