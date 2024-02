Was nun, Kesko Oyj ADR?

Weitere Suchergebnisse zu "Spark New Zealand Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Preisbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und zeigt an, ob es überkauft oder unterverkauft ist. Der RSI der Kesko-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 56,58 hat. Auch auf 25-Tage-Basis ist Kesko weder überkauft noch unterverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Kesko basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der Kesko-Aktie bei -11,88 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,36 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Kesko mit 2,52 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Kesko-Aktie beträgt 5,87 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,57 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Kesko-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes gegenüber der Kesko-Aktie festgestellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch weder eine Zunahme noch eine Abnahme, weshalb Kesko in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.