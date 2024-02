Was nun, Kelly Services?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kelly Services beträgt das aktuelle KGV 18, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 53 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Kelly Services damit Stand heute unterbewertet, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kelly Services neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kelly Services-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 19,95 und ein Wert für den RSI25 von 26,56, was auf eine "Gut"-Einstufung für beide Zeiträume hinweist. Insgesamt wird die Aktie also auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Kelly Services in diesem Punkt also als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Kelly Services in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,16 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,65 Prozent im Branchenvergleich für Kelly Services. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Kelly Services jedoch um 223,39 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Kelly Services in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.