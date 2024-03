Was nun, Kaltura?

Die Kaltura-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse und des gleitenden Durchschnitts mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,38 USD liegt, was einer Abweichung von -23,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,56 USD über dem letzten Schlusskurs von 1,38 USD, was einer Abweichung von -11,54 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Kaltura-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmung als auch die Diskussionen in den sozialen Medien blieben weitgehend neutral. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um die Kaltura-Aktie waren in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, mit gelegentlichen positiven Tendenzen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kaltura-Aktie liegt bei 41,3, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 51,42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Kaltura-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index ein Gesamtrating von "Neutral".