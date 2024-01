Was nun, Juventus Football Club?

Der gleitende Durchschnittskurs der Juventus Football Club Spa liegt aktuell bei 0,3 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 0,2528 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -15,73 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,25 EUR, was die Aktie aus dieser Perspektive mit einem Abstand von +1,12 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen berücksichtigt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen für die Juventus Football Club Spa untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien rund um Juventus Football Club Spa diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger weicher Faktor bei der Aktienbewertung. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Juventus Football Club Spa in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt wird Juventus Football Club Spa daher als "Gut"-Wert eingestuft.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für den Juventus Football Club Spa liegt bei 76,19, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,28, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".