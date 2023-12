Was nun, Jinzi Ham?

Die Aktie von Jinzi Ham wurde in einer technischen Analyse bewertet, wobei der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,84 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,57 CNH weicht somit um +15,08 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (5,37 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,72 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält die Jinzi Ham-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinzi Ham bei 248,95, ähnlich wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie aus heutiger Sicht weder unter- noch überbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Auffassung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Jinzi Ham auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 59,09 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,55 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Jinzi Ham-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.