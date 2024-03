Was nun, Intertek?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Intertek liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 57,29 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis jedoch wird die Aktie als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse der Intertek-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4917 GBP lag, was eine positive Abweichung von 15,94 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (4240,96 GBP) darstellt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (4598,92 GBP) zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Intertek jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit eine negative Differenz von -9,53 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Die Analysten-Einschätzung für die Intertek-Aktie zeigt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 4651 GBP, was eine erwartete negative Kursentwicklung von -5,41 Prozent ergibt und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten und technischer Analyse eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Intertek.