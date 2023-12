Was nun, Integrum ABries B?

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Integrum eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Integrum von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Integrum-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,6 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 37,95 SEK lag, was einer Abweichung von +48,24 Prozent entspricht und somit charttechnisch eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine positive Abweichung von +9,84 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Integrum-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird, mit einem Wert von 75 für den RSI7 und 42,39 für den RSI25, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigten in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen. Insgesamt erhält Integrum daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.