Was nun, Inclusive Inc?

Die Inclusive-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 968,3 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 971 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,28 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (967,68 JPY) weicht mit +0,34 Prozent nur minimal ab. Daher erhält die Inclusive-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Diskussionshäufigkeit festgestellt.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt keine klaren Ausschläge in positive oder negative Richtungen. Weder die Diskussionen in den sozialen Medien noch der Meinungsmarkt haben sich in den letzten Tagen stark mit positiven oder negativen Themen rund um Inclusive beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 41,03, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch der RSI für 25 Tage ergibt mit einem Wert von 53 eine neutrale Einstufung.

Insgesamt wird die Inclusive-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren als "Neutral" bewertet.