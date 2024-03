Was nun, ITV?

Weitere Suchergebnisse zu "ITV":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Aktie Itv betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,35 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Hingegen ist Itv auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einer "gut"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Itv in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie eine "gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Itv diskutiert, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Itv von 71,06 GBP als "gut" bewertet, da er eine Entfernung von +8,16 Prozent vom GD200 (65,7 GBP) aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 61,93 GBP, was einem Abstand von +14,74 Prozent entspricht.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie Itv auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und der Sentiment- und Buzz-Analyse.