Was nun, Hunan Yujing Machinery?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Hunan Yujing Machinery liegt bei 95,97, was als „überkauft“ bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,4 und wird daher als neutral betrachtet. Insgesamt wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen über Hunan Yujing Machinery in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen hin. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" führt. Die Aktie von Hunan Yujing Machinery wird daher von unserer Redaktion als angemessen bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Hunan Yujing Machinery beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,14 Prozent für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als „Neutral“.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz wurden als neutral bewertet. Insgesamt erhält Hunan Yujing Machinery daher ein „Neutral“-Rating.