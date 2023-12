Was nun, Hoth Therapeutics?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Dieser Index ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Aktien. Der RSI für die Hoth Therapeutics-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 64. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 47,26 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hoth Therapeutics.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hoth Therapeutics ist insgesamt sehr negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die hauptsächlich negative Themen betreffen. Dies führt zu der Gesamteinschätzung, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" zu bewerten ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hoth Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,98 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,18 USD weicht somit um -40,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (1,22 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,28 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Hoth Therapeutics-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Gemäß den Bewertungen von insgesamt 1 Analysten in den letzten zwölf Monaten für die Hoth Therapeutics-Aktie sind alle Bewertungen "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 2696,61 Prozent steigen könnte. Zusammenfassend erhält Hoth Therapeutics somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.