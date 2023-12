Was nun, HotLand?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmungslage zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Für die Aktie von Hotland wurden diese Faktoren genauer untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Hotland zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Hotland bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs der Hotland von 1706,27 JPY. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 1964 JPY, was einer Distanz zum GD200 von +15,1 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1956,02 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hotland zeigt einen Wert von 52,38, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Hotland daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hotland wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Hotland erhält auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.