Was nun, Honda?

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Honda Motor im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Honda Motor, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt acht Signalen auf der negativen Seite. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Honda Motor im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,23 Prozent erzielt, was 35,68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt 39,58 Prozent, und Honda Motor liegt aktuell 16,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Honda Motor wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Honda Motor führt bei einem Niveau von 25 zur Einstufung "Gut", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 30,55 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau ergibt. Insgesamt stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".