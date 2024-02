Was nun, Hermes International?

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die Analyse der Aktie von Hermes Sca zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auf der anderen Seite ist der 25-Tage-RSI im überverkauften Bereich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet Hermes Sca positiv ab, mit einer Rendite von 63,96 Prozent im vergangenen Jahr, was 63,96 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" in diesem Bereich.

Hinsichtlich der Dividende weist Hermes Sca eine Dividendenrendite von 0,38 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Hermes Sca, mit verschiedenen Bewertungen in den analysierten Bereichen.

