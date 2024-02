Was nun, Hebei Hengshui Laobaigan Liquor?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Hebei Hengshui Laobaigan Liquor liegt bei 53,3, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 65,85 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Getränkebranche hat Hebei Hengshui Laobaigan Liquor in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 24,28 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Verbrauchsgüter-Sektors lag die Rendite um 24,3 Prozent darunter. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Hebei Hengshui Laobaigan Liquor überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Hebei Hengshui Laobaigan Liquor-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs sowohl unter dem 200-Tages-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine durchwachsene Bewertung für Hebei Hengshui Laobaigan Liquor, die auf eine neutrale bis negative Entwicklung hindeutet.