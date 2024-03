Was nun, Health and Plant Protein?

Die Diskussion über Health & Plant Protein ist über einen längeren Zeitraum hinweg relativ neutral, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge als auch auf die Rate der Stimmungsänderung. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Health & Plant Protein-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,04 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,042 AUD, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht und damit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen ähnliche Werte auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines RSI-Werts von 50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" nach der RSI-Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf neutralen Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über Health & Plant Protein in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.