Was nun, Hashicorp?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf die Aktie von Hashicorp zeigt die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur eine geringe Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Wert für Hashicorp führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hashicorp liegt bei 63,75, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie also die Bewertung "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Hashicorp-Aktie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Schlecht"- oder "Neutral"-Bewertungen von insgesamt 1 Analysten. Daher ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Hashicorp-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu Hashicorp aus dem letzten Monat vor, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Hashicorp wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Hashicorp insgesamt eine "Gut"-Bewertung.