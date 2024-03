Was nun, Hargreaves Service?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Hargreaves Services-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hargreaves Services.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hargreaves Services-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 445,85 GBP lag, und der letzte Schlusskurs bei 520 GBP somit um +16,63 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf 50-Tage-Basis liegt der letzte Schlusskurs mit 475,4 GBP über dem gleitenden Durchschnitt (+9,38 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Unterm Strich erhält die Hargreaves Services-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Hargreaves Services in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,58, was 27 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (10,7). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Schlecht".